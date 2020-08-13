На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке, один погиб

В Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.

Сегодня в Донецкой области в результате отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава объединенных сил - один из них погиб, другой получил ранения.

Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группы Восток в Facebook.

Раненого оперативно доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Раненого доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

На данный момент все обстоятельства этой трагедии выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием во время боевого задания погиб украинский разведчик. Официальная причина гибели - неосторожное обращение с оружием.

За прошедшие сутки, 12 августа, на Донбассе зафиксировали четыре обстрела. Боевых потерь и ранений нет среди ВСУ нет.