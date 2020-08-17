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Журналист: Ночью неизвестные сожгли автомобиль программы "Схемы"

Журналист: Ночью неизвестные сожгли автомобиль программы "Схемы"
07:46 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области подожгли автомобиль программы "Схемы".

Инцидент произошел возле дома водителя. 

Об этом в Facebook сообщил журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач.

По его словам, последний материал с этой машиной снимали для выпуска программы о первых лицах государства, которые нарушают ПДД.

"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало у дома, где живет водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?", - написал Ткач.

Как сообщалось, в Киеве сожгли автомобиль "Тесла", который принадлежит бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану.  Это тот самый автомобиль, который у Богдана одалживал Зеленский для записи своих видеоблогов.

 3 августа в центре Киева мужчина облил автомобиль неизвестной зажигательной смесью и поджог его. Полиция задержала злоумышленника, никто не пострадал.

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Киев, Поджог, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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