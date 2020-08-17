Журналист: Ночью неизвестные сожгли автомобиль программы "Схемы"

В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области подожгли автомобиль программы "Схемы".

Инцидент произошел возле дома водителя.

Об этом в Facebook сообщил журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач.

По его словам, последний материал с этой машиной снимали для выпуска программы о первых лицах государства, которые нарушают ПДД.

"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало у дома, где живет водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?", - написал Ткач.

Как сообщалось, в Киеве сожгли автомобиль "Тесла", который принадлежит бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану. Это тот самый автомобиль, который у Богдана одалживал Зеленский для записи своих видеоблогов.

3 августа в центре Киева мужчина облил автомобиль неизвестной зажигательной смесью и поджог его. Полиция задержала злоумышленника, никто не пострадал.