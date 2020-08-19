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В Киеве задержали армянина, который "заминировал" два посольства

В Киеве задержали армянина, который "заминировал" два посольства
Обновлено 08:33 Сегодня Телеграф Фото: Артем Шевченко / Facebook
Полиция задержала 46-летнего армянина, он сообщал о ложном минировании посольств.

Гражданина Армении подозревают в ложном сообщении о минировании посольства США и Турции в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в среду, 19 августа.

"Киевской местной прокуратурой №3 сообщено о подозрении 46-летнему гражданину Армении по факту ложного сообщения о заминировании помещений посольств США и Турецкой Республики в Украине", - сказано в сообщении.

Как пояснили в прокуратуре, 1 августа правонарушитель с собственного мобильного дважды позвонил на линию 102 и сообщил о заминировании зданий двух посольств. Во время проверки взрывчатых материалов и устройств в помещениях диппредставительств не обнаружено.

Вскоре личность "минера" была установлена, его задержали и сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось, в июле в Киеве возле входа на станцию метро Шулявская прогремел взрыв, никто не пострадал. Через пару недель после этого в полицию поступила информацию о "подозрительных предметах", однако они оказались обычными вещами, забытыми прохожими. 

После серии минирований в столице мэр Киева Виталий Кличко обратился к силовым структурам с просьбой усилить меры безопасности в городе.

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Все по теме:

Киев, Прокуратура, Минирование, Взрывчатка.

Автор:

Телеграф
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