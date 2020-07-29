В Киеве снова заминировали станцию метро

Столичные правоохранители снова проверяют информацию о минировании станции метро в Киеве.

Неизвестный позвонил в полицию Киева и сообщил о минировании станции метро "Вокзальная". Сейчас правоохранители проверяют территорию станции на присутствие взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Внимание! Станцая "Вокзальная" закрыты на вход и выход.Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Напомним, в последнее время Киев охватила волна минирований. Анонимы продолжают звонить в полицию и сообщать о взрывчатке в разных районах столицы.

За последнюю неделю полицейские проверяли центральный вокзал и аэропорт "Киев". Кроме того, поступала информация о минировании здания суда и торгового центра.

А возле станции метро "Минская" взрывотехники обезвредили два взрывных устройства.