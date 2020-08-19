Штаб ООС: оккупанты единожды нарушали "тишину"

С начала текущих суток в районе проведения операции ООС на Донбассе оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

В частности, в обеденное время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у Луганского. Выстрелы были не прицельными, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали и на провокацию врага не поддались.

На всех участках фронта режим тишины хранился в полной мере.

"В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федераций в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению. Среди личного состава Объединенных сил потерь и раненых нет", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, Леонид Кравчук и первый премьер страны Витольд Фокин впервые официально приняли участие в переговорах ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в Фейсбуке рассказал член политической подгруппы ТКГ, журналист Сергей Гармаш.