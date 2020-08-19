Кравчук "приятно удивил" на переговорах ТКГ: детали

Леонид Кравчук и первый премьер страны Витольд Фокин впервые официально приняли участие в переговорах ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в Фейсбуке рассказал член политической подгруппы ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

"Закончился отчет на Минской ТКГ по работе в политической подгруппе. Честно говоря, шел на него с тревогой – сегодня дебютировал Леонид Макарович и после того, что он наговорил в разных своих интервью, я ждал нехорошего. Но Кравчук приятно удивил", - написал он.

Гармаш предложил разделять прежние заявления Кравчука от его сегодняшних действий на переговорах. Тот, по словам журналиста, на заседании сумел достойно выйти из возникшей сложной ситуации.

"Скорее всего, чтоб сорвать предстоящую встречу Нормандской четверки на уровне внешнеполитических советников, та сторона, фактически, заблокировала переговоры, ставя условием отмену одного из постановлений ВР, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения. Вчера они тупо, 4 часа, повторяли одно и то же, не обращая внимания ни на какие аргументы. Мы разговаривали со стеной. Сегодня повторилась та же история. Честно говоря, я бы сорвался и пояснил им юридическим зыком, чем постановление отличается от закона и т.д. А Макарыч прошел "між краплинами". Он пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть это постановление, если переговоры будут разблокированы и он сможет проинформировать депутатов о плодотворной работе делегации", - рассказал журналист.

Теперь России, считает Гармаш, будет сложно сорвать встречу советников глав "нормандской четверки".

"В общем, на мой взгляд, дебют Кравчука в делегации очень удачный. И уже сегодня, на второй день его погружения в реальный Минский процесс, мне кажется, его взгляды на общение с той стороной стали более реалистичными", - добавил он.

В комментариях у Гармаша спросили о том, что делал на заседании ТКГ Витольд Фокин. "Фокин сегодня молчал. По крайней мере на политической подгруппе. По остальным - не знаю", - ответил журналист.