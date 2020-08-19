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Истек срок давности: Антикоррупционный суд закрыл дело против экс-министра Омеляна

Истек срок давности: Антикоррупционный суд закрыл дело против экс-министра Омеляна
14:11 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Высший антикоррупционный суд закрыл дело из-за истечения сроков давности.

ВАКС закрыл дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Дело о недостоверном декларировании экс-министра инфраструктуры закрыли из-за истечения сроков давности, информирует пресс-служба ВАКС.

"Вчера, 18 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство бывшего министра инфраструктуры Украины и освободила последнего от уголовной ответственности по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), в связи с окончанием сроков давности", - говорится в сообщении.

Сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли 5 ноября 2019 года, а по второму - 30 марта 2020-го.

Напомним, что Омеляна обвиняют в декларировании недостоверной информации по ст. 366-1 Уголовного кодекса. По версии следствия, в декларациях за 2015-2016 годы он умышленно указал сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 3 млн и 8 млн грн соответственно. По версии антикоррупционных органов, расходы Омеляна в должности министра не соответствовали его доходам. Прокуроры утверждают: его доход с 2000 года за 15 лет государственной службы составлял около 2 млн грн.

31 марта закончился срок давности по второму эпизоду уголовного производства по поводу вероятного недостоверного декларирования Омеляна за 2016 год, однако экс-министр отказался от закрытия дела.

Бывшего министра Омеляна допросили в НАБУ

Следствие сообщало, что, работая исключительно на государственной службе, Омелян не мог законно накопить достаточно денег, чтобы в 2015-м купить новый автомобиль премиум-класса за 1,4 тыс. грн и хранить $90 тыс. и 25 тыс. евро наличными. Чтобы скрыть состояние, Омелян будто бы зарегистрировал внедорожник на родного брата, но пользовались им с самого начала сам министр и его жена.

По мнению прокуратуры, министр не задекларировал право пользования указанным автомобилем, расходы на его приобретение, расходы на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком. Омелян считает это дело политической местью, цель которой - нанести репутационный удар.

В целом за время рассмотрения уголовного производства судом были назначены 25 судебных заседаний, проведены исследование документов и заключений экспертиз, совокупно насчитывавших 29 томов, осмотрены с участием специалиста вещественные доказательства, допрошены 18 свидетелей и два эксперта.

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Владимир Омелян, ВАКС.

Автор:

Телеграф
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