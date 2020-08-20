Скачать
Четверг, 20.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине новый антирекорд - за сутки более двух тысяч новых больных
В Украине новый антирекорд - за сутки более двух тысяч новых больных
Навальный впал в кому и подключен к аппарату ИВЛ
Навальный впал в кому и подключен к аппарату ИВЛ
Заявка Шахтера на новый сезон
Заявка Шахтера на новый сезон
Четкие танцы: Настя Каменских порадовала подписчиков новым видео
Четкие танцы: Настя Каменских порадовала подписчиков новым видео

В ДТП в Киеве погиб лось, которого уже несколько дней видели гулявшим по улицам столицы

В ДТП в Киеве погиб лось, которого уже несколько дней видели гулявшим по улицам столицы
12:07 Сегодня Телеграф Фото: ДТП.kiev.ua
Животное несколько дней видели гулявшим по улицам столицы.

В Киеве в результате ДТП погиб лось, который в последнее время бегал в районе улицы Саперно-Слободской. Об этом сообщает ДТП.kiev.ua.

"Лось умер. Ждем с полицией лесника. Тело заберут. Очень жаль. Прощай, сохатый", - говорится в сообщении.

Сообщается, что животное погибло после столкновения с легковым авто.

Отмечается, что в данном случае животное нельзя было спасти из-за отсутствия специализированных учреждений для реанимации крупных животных.

В Киеве погиб лось

В Киеве погиб лось

В Киеве погиб лось

В сообществе Стража Голосеево в Facebook, обнародовали видео с места происшествия.

"Полицейские приехали на место и пытались согнать животное с дороги. Лось побежал в сторону железнодорожных путей, где машинист поезда подал ему звуковой сигнал. Видимо, тот очень испугался и начал бежать в противоположную сторону и через некоторое время напрыгнул на заднюю часть автомобиля Daewoo. Еще через несколько минут его уже нашли во дворах мертвым", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Житомирской области на автодороге "Киев-Чоп" произошло двойное ДТП из-за появления лося на дороге. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, ДТП, Лось.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги 19 августа: COVID-19 в Украине, Кравчук "удивил" на переговорах в ТКГ
02 Замглавы МИДа обсудил с послом Саудовской Аравии взаимоотношения между странами
03 Ляшко дал совет украинцам, которые не верят в существование коронавируса
04 Грозовые ливни: синоптики рассказали, когда в Украине резко ухудшится погода
05 Давным давно, в далекой вселенной: умирающая звезда стала причиной массового вымирания в девонском периоде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Популярная туристическая страна среди украинцев будет требовать тест на COVID-19
Египет будет требовать от туристов тест на COVID-19
В ДТП в Киеве погиб лось, которого уже несколько дней видели гулявшим по улицам столицы
В Киеве в результате ДТП погиб лось: видео
В Киеве второй день подряд заболеваемость COVID-19 держится на высоком уровне
В Киеве второй день подряд более 200 случаев COVID-19
20 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
20 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь