В ДТП в Киеве погиб лось, которого уже несколько дней видели гулявшим по улицам столицы

Животное несколько дней видели гулявшим по улицам столицы.

В Киеве в результате ДТП погиб лось, который в последнее время бегал в районе улицы Саперно-Слободской. Об этом сообщает ДТП.kiev.ua.

"Лось умер. Ждем с полицией лесника. Тело заберут. Очень жаль. Прощай, сохатый", - говорится в сообщении.

Сообщается, что животное погибло после столкновения с легковым авто.

Отмечается, что в данном случае животное нельзя было спасти из-за отсутствия специализированных учреждений для реанимации крупных животных.

В сообществе Стража Голосеево в Facebook, обнародовали видео с места происшествия.

"Полицейские приехали на место и пытались согнать животное с дороги. Лось побежал в сторону железнодорожных путей, где машинист поезда подал ему звуковой сигнал. Видимо, тот очень испугался и начал бежать в противоположную сторону и через некоторое время напрыгнул на заднюю часть автомобиля Daewoo. Еще через несколько минут его уже нашли во дворах мертвым", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Житомирской области на автодороге "Киев-Чоп" произошло двойное ДТП из-за появления лося на дороге.