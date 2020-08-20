В Киеве второй день подряд заболеваемость COVID-19 держится на высоком уровне

За прошедшие сутки, 19 августа, в Киеве коронавирус обнаружили у 227 человек, 3 больных умерли.
"Друзья! Количество больных коронавирус в Киеве и дальше увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 227 человек. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Он добавил, что сейчас в столице уже 11 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Так, среди заболевших:
114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет
5 девочек от 5 до 16 лет
104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет
четверо мальчиков от 2 лет до 10.
"Заболели, в том числе, и трое медиков. В больницы столицы попали 37 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил мэр столицы.
Также за прошедшие сутки 101 человек выздоровел. Всего коронавирус преодолели 3 585 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 39, в Святошинском – 37, в Днепровском районе - 31 случай.
"Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая необходимые правила безопасности. Не пренебрегайте ими!", - подчеркнул Кличко.
Напомним, днем ранее, 19 августа в столице выявили 215 больных.
Как сообщалось, статистика заболеваемости коронавирусом продолжает бить анитирекорды: за минувшие сутки впервые выявили более двух тысяч новых случаев коронавируса, скончалось рекордное количество больных.
Украина опередила Китай, откуда распространился вирус, по количеству подтвержденных инфицированных: 98 537 против 89 527