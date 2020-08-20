В Киеве второй день подряд заболеваемость COVID-19 держится на высоком уровне

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Киеве превышает 200 человек второй день подряд.

За прошедшие сутки, 19 августа, в Киеве коронавирус обнаружили у 227 человек, 3 больных умерли.

"Друзья! Количество больных коронавирус в Киеве и дальше увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 227 человек. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Он добавил, что сейчас в столице уже 11 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, среди заболевших:

114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет

5 девочек от 5 до 16 лет

104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет

четверо мальчиков от 2 лет до 10.

"Заболели, в том числе, и трое медиков. В больницы столицы попали 37 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил мэр столицы.

Также за прошедшие сутки 101 человек выздоровел. Всего коронавирус преодолели 3 585 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 39, в Святошинском – 37, в Днепровском районе - 31 случай.

"Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая необходимые правила безопасности. Не пренебрегайте ими!", - подчеркнул Кличко.

Напомним, днем ранее, 19 августа в столице выявили 215 больных.

Как сообщалось, статистика заболеваемости коронавирусом продолжает бить анитирекорды: за минувшие сутки впервые выявили более двух тысяч новых случаев коронавируса, скончалось рекордное количество больных.

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