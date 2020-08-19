Коронавирус: Киев снова бьет антирекорды по заболевшим за сутки

Всего в столице с начала пандемии зарегистрировано почти 11 тысяч случаев коронавируса.

За 18 августа в Киеве на коронавирусную инфекцию заболело еще 215 человек. Среди инфицированных 13 детей.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

"Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. 13 из них – дети", - сообщил Кличко.

Среди новых больных 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет, 5 девочек от 3 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17. Заболели, в частности, шестеро медиков.

В госпитализации нуждались 49 больных. Остальные лечатся дома под присмотром врачей.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Дарницком (35), в Подольском (26) и в Деснянском (22) районах.

За все время распространения болезни переболели и вылечились уже 3484 жителя Киева. 115 больных скончались от осложнений инфекции.

Всего в Украине по состоянию на утро 19 августа выявили рекордные 1 967 новых больных. С начала пандемии в Украине зафиксировали 96 403 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.

В Минздраве сообщили, что за минувшие сутки в госпитализации нуждалось рекордное количество больных - 463.