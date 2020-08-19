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Среда, 19.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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COVID набирает обороты: за сутки еще один антирекорд

COVID набирает обороты: за сутки еще один антирекорд
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф
В Минздраве сообщили, что за минувшие сутки в госпитализации нуждалось рекордное количество больных.

Коронавирус продолжает бить антирекорды в Украине. За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели почти две тысячи украинцев.

Кроме того, еще один антирекорд зафиксирован по числу госпитализированных - за 18 августа в больницы попали 463 больных.

Об этом на брифинге 19 августа заявил глава Минздрава Максим Степанов.

19 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 96403 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2144 летальные, 49737 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1967 новых случаев. Всего проведено 1335000 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 812 пациентов.

Из рекордных 1 967 новых больных – 121 ребенок и 105 медработников. Всего за время эпидемии среди заболевших: 6 602 - дети, 9 923 – медработники.

По словам Степанова, "COVID набирает обороты, мы видим эту тенденцию последний месяц. Мы очень быстро перешли рубеж в тысячу больных в сутки, сейчас мы приближаемся к двум тысячам больных".

Все возможности медицины работают сейчас на оказание помощи больным COVID-19, но очень важно, чтобы мы предупреждали это заболевание. Это возможно достичь только одним способом – соблюдать правила, которые мы установили".

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

  • Винницкая область - 3323 случая;
    Волынская область - 4878 случаев;
    Днепропетровская область - 1816 случаев;
    Донецкая область - 1122 случая;
    Житомирская область - 2536 случаев;
    Закарпатская область - 6552 случая;
    Запорожская область - 1179 случаев;
    Ивано-Франковская область - 7122 случая;
    Кировоградская область - 748 случаев;
    г. Киев - 10 945 случаев;
    Киевская область - 4685 случаев;
    Львовская область - 12 448 случаев;
    Луганская область - 194 случая;
    Николаевская область - 857 случаев;
    Одесская область - 5281 случай;
    Полтавская область - 582 случая;
    Ровенская область - 7953 случая;
    Сумская область - 1023 случая;
    Тернопольская область - 4001 случай;
    Харьковская область - 6607 случаев;
    Херсонская область - 312 случаев;
    Хмельницкая область - 1678 случаев;
    Черновицкая область - 8108 случаев;
    Черкасская область - 1175 случаев;
    Черниговская область - 1278 случаев.

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости был зафиксирован 15 августа - 1 847 новых больных, более чем на 100 заражений меньше, чем сейчас.

Как сообщалось, в мире на коронавирусную инфекцию уже заболело 22,5 миллионов человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, странах Латинской Америки. Украина в мировом антирейтинге находится на 31 месте. 

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Все по теме:

Минздрав, ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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