COVID набирает обороты: за сутки еще один антирекорд

Коронавирус продолжает бить антирекорды в Украине. За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели почти две тысячи украинцев.
Кроме того, еще один антирекорд зафиксирован по числу госпитализированных - за 18 августа в больницы попали 463 больных.
Об этом на брифинге 19 августа заявил глава Минздрава Максим Степанов.
19 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 96403 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2144 летальные, 49737 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1967 новых случаев. Всего проведено 1335000 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 812 пациентов.
Из рекордных 1 967 новых больных – 121 ребенок и 105 медработников. Всего за время эпидемии среди заболевших: 6 602 - дети, 9 923 – медработники.
По словам Степанова, "COVID набирает обороты, мы видим эту тенденцию последний месяц. Мы очень быстро перешли рубеж в тысячу больных в сутки, сейчас мы приближаемся к двум тысячам больных".
Все возможности медицины работают сейчас на оказание помощи больным COVID-19, но очень важно, чтобы мы предупреждали это заболевание. Это возможно достичь только одним способом – соблюдать правила, которые мы установили".
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости был зафиксирован 15 августа - 1 847 новых больных, более чем на 100 заражений меньше, чем сейчас.
Как сообщалось, в мире на коронавирусную инфекцию уже заболело 22,5 миллионов человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, странах Латинской Америки. Украина в мировом антирейтинге находится на 31 месте.