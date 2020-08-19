COVID набирает обороты: за сутки еще один антирекорд

В Минздраве сообщили, что за минувшие сутки в госпитализации нуждалось рекордное количество больных.

Коронавирус продолжает бить антирекорды в Украине. За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели почти две тысячи украинцев.

Кроме того, еще один антирекорд зафиксирован по числу госпитализированных - за 18 августа в больницы попали 463 больных.

Об этом на брифинге 19 августа заявил глава Минздрава Максим Степанов.

19 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 96403 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2144 летальные, 49737 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1967 новых случаев. Всего проведено 1335000 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 812 пациентов.

Из рекордных 1 967 новых больных – 121 ребенок и 105 медработников. Всего за время эпидемии среди заболевших: 6 602 - дети, 9 923 – медработники.

По словам Степанова, "COVID набирает обороты, мы видим эту тенденцию последний месяц. Мы очень быстро перешли рубеж в тысячу больных в сутки, сейчас мы приближаемся к двум тысячам больных".

Все возможности медицины работают сейчас на оказание помощи больным COVID-19, но очень важно, чтобы мы предупреждали это заболевание. Это возможно достичь только одним способом – соблюдать правила, которые мы установили".

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

Винницкая область - 3323 случая;

Волынская область - 4878 случаев;

Днепропетровская область - 1816 случаев;

Донецкая область - 1122 случая;

Житомирская область - 2536 случаев;

Закарпатская область - 6552 случая;

Запорожская область - 1179 случаев;

Ивано-Франковская область - 7122 случая;

Кировоградская область - 748 случаев;

г. Киев - 10 945 случаев;

Киевская область - 4685 случаев;

Львовская область - 12 448 случаев;

Луганская область - 194 случая;

Николаевская область - 857 случаев;

Одесская область - 5281 случай;

Полтавская область - 582 случая;

Ровенская область - 7953 случая;

Сумская область - 1023 случая;

Тернопольская область - 4001 случай;

Харьковская область - 6607 случаев;

Херсонская область - 312 случаев;

Хмельницкая область - 1678 случаев;

Черновицкая область - 8108 случаев;

Черкасская область - 1175 случаев;

Черниговская область - 1278 случаев.

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости был зафиксирован 15 августа - 1 847 новых больных, более чем на 100 заражений меньше, чем сейчас.

Как сообщалось, в мире на коронавирусную инфекцию уже заболело 22,5 миллионов человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, странах Латинской Америки. Украина в мировом антирейтинге находится на 31 месте.