Пандемия COVID-19: От коронавируса выздоровели более 14 миллионов человек

Во всем мире от коронавируса умерли уже более 780 тысяч человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, России и в странах Южной Америки.

Коронавирус продолжает распространятся среди населения планеты и за минувшие сутки в мире в 160 странах зарегистрировали 252 947 случаев заражения болезнью.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

На утро 18 августа во всем мире зарегистрировали 22 307 265 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки заразились 252 000 людей.

От осложнений болезни уже скончались 784 353 пациентов, из них 6 303 за минувшие сутки. Выздоровели уже более 15 миллионов человек.

Число активных случаев на сейчас составляет почти 6,5 миллионов, из них 1% или 62 тысячи находятся в тяжелом состоянии.

Больше всего больных выявили в таких странах мира:

США - 5 655 974

Бразилия - 3 411 872

Индия - 2 767 273

Россия - 932 493

ЮАР - 592 144

Перу - 549 321

Мексика - 531 239

Колумбия - 489 122

Чили - 388 855

Испания - 384 270

Украина в этом мировом антирейтинге по заболеваемости находится на 31 месте между Израилем и Доминиканской Республикой.

В странах Европы, где диагностированы 3 223 010 случаев COVID-19, лидерами антирейтинга является Россия, Испания и Великобритания. Украина занимает 7 место.

Всего в нашей стране выявили 94 436 случаев коронавирусной инфекции.