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Среда, 19.08.2020
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Пандемия COVID-19: От коронавируса выздоровели более 14 миллионов человек

Пандемия COVID-19: От коронавируса выздоровели более 14 миллионов человек
07:54 Сегодня Телеграф
Во всем мире от коронавируса умерли уже более 780 тысяч человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, России и в странах Южной Америки.

Коронавирус продолжает распространятся среди населения планеты и за минувшие сутки в мире в 160 странах зарегистрировали 252 947 случаев заражения болезнью.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Статистика коронавируса на 19.08.2020

На утро 18 августа во всем мире зарегистрировали 22 307 265 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки заразились 252 000 людей.

От осложнений болезни уже скончались 784 353 пациентов, из них 6 303 за минувшие сутки. Выздоровели уже более 15 миллионов человек.

Число активных случаев на сейчас составляет почти 6,5 миллионов, из них 1% или 62 тысячи находятся в тяжелом состоянии.

Статистика коронавируса на 19.08.2020

Больше всего больных выявили в таких странах мира:

  • США - 5 655 974

  • Бразилия - 3 411 872

  • Индия - 2 767 273

  • Россия - 932 493

  • ЮАР - 592 144

  • Перу - 549 321

  • Мексика - 531 239

  • Колумбия - 489 122

  • Чили - 388 855

  • Испания - 384 270

Украина в этом мировом антирейтинге по заболеваемости находится на 31 месте между Израилем и Доминиканской Республикой.

В странах Европы, где диагностированы 3 223 010 случаев COVID-19, лидерами антирейтинга является Россия, Испания и Великобритания. Украина занимает 7 место.

Всего в нашей стране выявили 94 436 случаев коронавирусной инфекции. 

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Все по теме:

ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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