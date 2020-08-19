Пандемия COVID-19: От коронавируса выздоровели более 14 миллионов человек

Коронавирус продолжает распространятся среди населения планеты и за минувшие сутки в мире в 160 странах зарегистрировали 252 947 случаев заражения болезнью.
Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.
На утро 18 августа во всем мире зарегистрировали 22 307 265 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки заразились 252 000 людей.
От осложнений болезни уже скончались 784 353 пациентов, из них 6 303 за минувшие сутки. Выздоровели уже более 15 миллионов человек.
Число активных случаев на сейчас составляет почти 6,5 миллионов, из них 1% или 62 тысячи находятся в тяжелом состоянии.
Больше всего больных выявили в таких странах мира:
США - 5 655 974
Бразилия - 3 411 872
Индия - 2 767 273
Россия - 932 493
ЮАР - 592 144
Перу - 549 321
Мексика - 531 239
Колумбия - 489 122
Чили - 388 855
Испания - 384 270
Украина в этом мировом антирейтинге по заболеваемости находится на 31 месте между Израилем и Доминиканской Республикой.
В странах Европы, где диагностированы 3 223 010 случаев COVID-19, лидерами антирейтинга является Россия, Испания и Великобритания. Украина занимает 7 место.
Всего в нашей стране выявили 94 436 случаев коронавирусной инфекции.