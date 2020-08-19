Скачать
Среда, 19.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине новый антирекорд - за сутки почти две тысячи больных
В Украине новый антирекорд - за сутки почти две тысячи больных
Пандемия COVID-19: От коронавируса выздоровели более 14 миллионов человек
От коронавируса выздоровели уже более 14 миллионов человек
Куман согласился возглавить Барселону
Куман согласился возглавить Барселону
19 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
19 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В Украине новый антирекорд - за сутки почти две тысячи больных

В Украине новый антирекорд - за сутки почти две тысячи больных
09:17 Сегодня Телеграф
Коронавирусная болезнь набирает обороты - в Украине уже почти 96,5 тысяч зараженных.

В Украине по состоянию на утро среды, 19 августа, лабораторно подтвердили 96 403 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки заболеваемость снова побила антирекорд - за 18 августа заболело 1 967 человек.

Больше всего больных выявили в Харьковской области - 247, в Киеве - 215, во Львовской области - 188, в Ивано-Франковской области - 163, в Черновецкий области - 154, в Закарпатской - 117.

Коронавирус в Украине 19.08.2020

Ситуация с выздоровлением: 49 737 украинцев переболели и успешно вылечились, из них 812 за минувшие сутки.

Летальные исходы: за время эпидемии от коронавируса скончались 2 144 человек, из них 28 за сутки.

На сейчас число активных больных составляет 44 522.

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости был зафиксирован 15 августа - 1 847 новых больных, более чем на 100 заражений меньше, чем сейчас.

Как сообщалось, в мире на коронавирусную инфекцию уже заболело 22,5 миллионов человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, странах Латинской Америки. Украина в мировом антирейтинге находится на 31 месте. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 августа 2020 года
02 "Только я и природа": Настя Каменских засветила обнаженные ягодицы на природе
03 "Для большинства вирусологов и эпидемиологов станет шоком": вирусы могут передаваться через пыль
04 "Иди изучай китайский": Лукашенко заявил, что его оппоненты хотят запретить в стране русский язык
05 Незаменимый помощник: чернослив помогает похудеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 19 августа: сколько стоит евро и доллар
Курс валют на 19 августа: сколько стоит евро и доллар
Погода на Спаса: грозы и жара разделят Украину
Погода на Спаса: грозы и жара разделят Украину
Выборы в США: Байдена утвердили в качестве кандидата от демократов
Выборы в США: Байдена утвердили в качестве кандидата от демократов
Сложный коктейль из белков и химических соединений: найден способ бороться с болезнью альпийских деревьев
Сложный коктейль из белков и химических соединений: найден способ бороться с болезнью альпийских деревьев
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь