В Украине новый антирекорд - за сутки почти две тысячи больных

Коронавирусная болезнь набирает обороты - в Украине уже почти 96,5 тысяч зараженных.

В Украине по состоянию на утро среды, 19 августа, лабораторно подтвердили 96 403 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки заболеваемость снова побила антирекорд - за 18 августа заболело 1 967 человек.

Больше всего больных выявили в Харьковской области - 247, в Киеве - 215, во Львовской области - 188, в Ивано-Франковской области - 163, в Черновецкий области - 154, в Закарпатской - 117.

Ситуация с выздоровлением: 49 737 украинцев переболели и успешно вылечились, из них 812 за минувшие сутки.

Летальные исходы: за время эпидемии от коронавируса скончались 2 144 человек, из них 28 за сутки.

На сейчас число активных больных составляет 44 522.

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости был зафиксирован 15 августа - 1 847 новых больных, более чем на 100 заражений меньше, чем сейчас.

Как сообщалось, в мире на коронавирусную инфекцию уже заболело 22,5 миллионов человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, странах Латинской Америки. Украина в мировом антирейтинге находится на 31 месте.