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Пожары в экосистемах: в столице фиксируют загрязнение воздуха

Пожары в экосистемах: в столице фиксируют загрязнение воздуха
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф
В атмосферном воздухе столицы в последние дни повысилось содержание продуктов горения: формальдегида, диоксида азота и диоксида серы. Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Согласно данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, с 19 августа в воздухе Киева зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

диоксида серы

  • на площадях Бессарабской, Демеевской,
  • бульваре Леси Украинки,
  • проспекте Науки,

диоксида азота и формальдегида

  • на площадях Бессарабской и Демеевской,
  • проспекте Оболонском,
  • бульваре Леси Украинки.

"Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, характеризуется слабым ветром.

В ДТП в Киеве погиб лось, которого уже несколько дней видели гулявшим по улицам столицы

Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли", - отметил и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко. 

Также в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности, и все чаще возникают пожары в экосистемах. Связано это с высокой температурой в приземном слое воздуха и началом сжигания сухой растительности населением, говорится в сообщении. 

За последние 24 часа в экосистемах Киева зафиксировано пять очагов горения травяного настила общей площадью 5,167 га. Все они ликвидированы. В Киевской области за последние сутки ликвидировано 42 очага горения травяного настила площадью 45 га. Также ликвидировани три очага горения торфа площадью 0,5 га.

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Все по теме:

Киев, Украина, Загрязнение, Загрязнение воздуха.

Автор:

Телеграф
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