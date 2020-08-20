Пожары в экосистемах: в столице фиксируют загрязнение воздуха

В атмосферном воздухе столицы в последние дни повысилось содержание продуктов горения: формальдегида, диоксида азота и диоксида серы. Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Согласно данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, с 19 августа в воздухе Киева зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

диоксида серы

на площадях Бессарабской, Демеевской,

бульваре Леси Украинки,

проспекте Науки,

диоксида азота и формальдегида

на площадях Бессарабской и Демеевской,

проспекте Оболонском,

бульваре Леси Украинки.

"Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, характеризуется слабым ветром.

Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли", - отметил и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Также в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности, и все чаще возникают пожары в экосистемах. Связано это с высокой температурой в приземном слое воздуха и началом сжигания сухой растительности населением, говорится в сообщении.

За последние 24 часа в экосистемах Киева зафиксировано пять очагов горения травяного настила общей площадью 5,167 га. Все они ликвидированы. В Киевской области за последние сутки ликвидировано 42 очага горения травяного настила площадью 45 га. Также ликвидировани три очага горения торфа площадью 0,5 га.