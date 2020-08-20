Штаб ООС: оккупанты один раз нарушили "тишину"

В течение текущих суток в районе проведения операции ООС на Донбассе оккупанты один раз нарушили оежим прекращении огня, осуществив неприцельные выстрелы из пулемета. Об этом сообщили в штабе ООС.

"С начала текущих суток на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

В то же время, 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ задокументирован около Авдеевки", - сообщили в пресс-центре.

Так, недалеко от населенного пункта враг совершил несколько провокационных выстрелов из крупнокалиберного пулемета.

"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие ООС огонь в ответ не открывали.

Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

В районе проведения операции ООС ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.

Ранее, Владимир Зеленский очень доволен работой первого президента Леонида Кравчука в ТКГ по Донбассу. Об этом Зеленский сказал в четверг журналистам во время поездки в Херсонскую область.