В Житомирщине сгорела деревянная церковь XVIII века

В селе Соловеевка Брусиловского района Житомирской области пожар уничтожил деревянную церковь, которая была построена в 1789 году. Об этом сообщили в ГСЧС в Житомирской области.

"20 августа в 12:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в здании деревянной церкви, расположенной в с. Соловеевка Брусиловского района. Возгорание обнаружил настоятель, из своего дома он заметил дым, выходивший из-под крыши церкви. Сначала прихожане вместе с настоятелем приступили к тушению собственными силами, но поняв, что не справляются, позвонили спасателям ", - говорится в сообщении.

Когда прибыли спасатели, пламя уже полностью охватило крышу церкви. Тушение осложняло отсутствие в селе источников воды, из-за чего пожарные 8 раз ездили дозаправлять воду в соседние населенные пункты.

Пожар ликвидировали, но огонь уничтожил здание церкви. Удалось спасти собственность и жилой дом рядом с храмом.

Фото с места происшествия:

По предварительной версии спасателей, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электросети.

Как уточнил председатель Брусиловского ОТГ Владимир Габенец, в Соловьевке сгорела церковь Святителя Николая, построенная в 1789 году.

Он добавил, что на храме собирались в ближайшее время менять купола.

Известно, что две статуэтки евангелистов из этой церкви находятся в Национальном художественном музее.