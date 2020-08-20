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В Житомирщине сгорела деревянная церковь XVIII века

В Житомирщине сгорела деревянная церковь XVIII века
Обновлено 19:48 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
В селе Соловеевка Брусиловского района Житомирской области пожар уничтожил деревянную церковь, которая была построена в 1789 году. Об этом сообщили в ГСЧС в Житомирской области.

"20 августа в 12:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в здании деревянной церкви, расположенной в с. Соловеевка Брусиловского района. Возгорание обнаружил настоятель, из своего дома он заметил дым, выходивший из-под крыши церкви. Сначала прихожане вместе с настоятелем приступили к тушению собственными силами, но поняв, что не справляются, позвонили спасателям ", - говорится в сообщении.

Когда прибыли спасатели, пламя уже полностью охватило крышу церкви. Тушение осложняло отсутствие в селе источников воды, из-за чего пожарные 8 раз ездили дозаправлять воду в соседние населенные пункты.

Пожар ликвидировали, но огонь уничтожил здание церкви. Удалось спасти собственность и жилой дом рядом с храмом. 

Фото с места происшествия:

церковь горит в Житомирской обл

пожар на Житомирщине уничтожил церковь

По предварительной версии спасателей, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электросети.

пожар в Житомирской церкви

Как уточнил председатель Брусиловского ОТГ Владимир Габенец, в Соловьевке сгорела церковь Святителя Николая, построенная в 1789 году.

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Он добавил, что на храме собирались в ближайшее время менять купола.

Известно, что две статуэтки евангелистов из этой церкви находятся в Национальном художественном музее.

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Житомир, Пожар, Церковь, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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