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На Харьковщине произошел крупный пожар: горел склад резиновых изделий

На Харьковщине произошел крупный пожар: горел склад резиновых изделий
Обновлено 11:09 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
Спасатели прибили на место, когда огонь распространился на площадь 1 тыс. кв м. Причины и обстоятельства возникновения возгорания выясняются.

Вечером в четверг в Харьковской области произошел крупный пожар в селе Безруки Дергачевского района. Там загорелось производственно-складское здание предприятия по производству резиновых изделий. 

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Указано, что огонь почти мгновенно охватил значительную площадь и быстро распространялся.

"К месту вызова было направлено сразу восемь отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах с Дергачевского района области и областного центра. На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 1000 кв.м. Горело складское помещение с готовой продукцией с резины, крыша цеха литья и часть швейного цеха", – говорится в сообщении.

В Харьковской пожар на складе резиновых изделий 20.08.2020

Харьковской пожар на складе резиновых изделий 20.08.202

Харьковской пожар на складе резиновых изделий 20.08.202

На тушение огня спасатели подали 10 пожарных стволов и в 19:56 локализовали его. Лишь в 06:55 утра четверга пожарным удалось окончательно ликвидировать этот пожар.

К счастью пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.

Харьковской пожар на складе резиновых изделий 20.08.202

Харьковской пожар на складе резиновых изделий 20.08.202

Как сообщалось, 24 июля в Киеве в многоэтажке произошел сильный пожар - на предпоследнем этаже загорелась квартира. Спасателям удалось локализовать огонь, но в результате пожара погибла женщина.

9 августа в Коростене, что в Житомирской области, горело двухэтажное здание магазина, огонь от которой перекинулся на еще 3 сооружения.

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Все по теме:

Пожар, Спасатели, ГСЧС, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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