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На Донбассе сегодня тихо - сводка ООС

На Донбассе сегодня тихо - сводка ООС
08:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook
Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил, обстрелов оккупантов не было зафиксировано.

В пятницу российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"21 августа обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Режим тишины сохранялся на всех участках ответственности наших подразделений. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

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В штабе ООС отметили, что украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 22 августа, на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - подытожили в штабе ООС.

 

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Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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