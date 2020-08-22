COVID-19: в Запорожье подтвердили антирекорд

На Запорожье зафиксировали наибольшее суточное число случаев коронавируса с начала пандемии.

В Запорожской области за сутки лабораторно подтвердили 52 новых случая COVID-19. Это для региона антирекорд за все время карантина.

Соответствующие данные обнародовали на сайте областного лабораторного центра Минздрава.

"За последние сутки в области зарегистрировано 52 новых случая заболевания COVID-19 (г. Запорожье - 22, г. Бердянск - 7, г. Мелитополь - 4, г. Энергодар - 4, Васильевский р-н - 1, Запорожский р н - 3, Мелитопольский р-н - 1, Ореховский р-н - 2, Пологовский р-н - 8). Летальных исходов не зарегистрировано, выздоровлений за сутки нет", - говорится в сообщении лабцентра Минздрава.

Всего по состоянию на утро 22 августа в Запорожской области зарегистрировано 1 287 лабораторно подтвержденных случаев, в т.ч. 105 - среди детей и 156 - среди медицинских работников.

Значительно возросло количество больных в Пологовском районе, в частности в г. Пологи - там уже зарегистрировано 48 случаев. В связи с этим, местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ввести дополнительные ограничительные меры. На территории района запрещено проведение массовых мероприятий. Пологовскому городскому совету рекомендовано прекратить проведение ярмарок, перевести торговлю продуктами питания на организованные объекты рыночной торговли (которые имеют эксплуатационные разрешения)..