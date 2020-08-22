Ко Дню государственного флага в Киеве подняли самый большой флаг Украины (Видео)

На церемонии открытия мемориала и поднятия флага присутствовали ветераны АТО, представители дипломатического корпуса, деятели культуры, политики, общественность.
"Мы поднимаем самый высокий и самый большой флаг Украины - один из главных символов государства. Украинский флаг сегодня - это оберег, с которым идут в бой наши защитники, отстаивая независимость и свободу нашей страны", - сказал Кличко.
Самый большой флаг Украины подняли украинские военные. После чего Гимн Украины спела украинская певица Джамала.
Длина флагштока флага составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра.
Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно будет в любое время суток из любой точки столицы Украины.
У Києві підняли найбільший прапор України pic.twitter.com/qdBFBsN5z2
— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 22, 2020
Сооружение флагштока установили на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", возле "Родины-матери".
Проект по установке флагштока и флага - благотворительный. Реализован на средства меценатов.
В Украине ежегодно 23 августа отмечается День государственного флага.