Скачать
Суббота, 22.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 22 августа: очередной антирекорд по COVID-19, протесты в Беларуси и эвакуация Навального
Итоги 22 августа: очередной антирекорд по COVID-19, протесты в Беларуси и эвакуация Навального
Поздравил украинцев с Днем Независимости: Эрдоган поговорил с Зеленским
Поздравил украинцев с Днем Независимости: Эрдоган поговорил с Зеленским
Известного футболиста ограбили прямо в его доме
Известного футболиста ограбили прямо в его доме
В возрасте 64 лет скончался экс-гитарист Red Hot Chili Peppers
В возрасте 64 лет скончался экс-гитарист Red Hot Chili Peppers

Ко Дню государственного флага в Киеве подняли самый большой флаг Украины (Видео)

Ко Дню государственного флага в Киеве подняли самый большой флаг Украины (Видео)
Обновлено 22:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Украинские военные в Киеве подняли самый большой государственный флаг. Его видно с любой точки столицы.

На церемонии открытия мемориала и поднятия флага присутствовали ветераны АТО, представители дипломатического корпуса, деятели культуры, политики, общественность.

"Мы поднимаем самый высокий и самый большой флаг Украины - один из главных символов государства. Украинский флаг сегодня - это оберег, с которым идут в бой наши защитники, отстаивая независимость и свободу нашей страны", - сказал Кличко.

Самый большой флаг Украины подняли украинские военные. После чего Гимн Украины спела украинская певица Джамала.

Длина флагштока флага составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра.

Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно будет в любое время суток из любой точки столицы Украины.

День Независимости: какие столичные улицы будут перекрыты

Сооружение флагштока установили на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", возле "Родины-матери".

Проект по установке флагштока и флага - благотворительный. Реализован на средства меценатов.

В Украине ежегодно 23 августа отмечается День государственного флага.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, День Независимости, День государственного флага.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я достиг дна своей жизни, и мне нужна помощь": Сенсационное признание от 13-кратного чемпиона мира
02 Офис генпрокурора назвал единственную причину Иловайской трагедии
03 Зеленский показал, как умеет играть в баскетбол (Видео)
04 Севилья 3:2 Интер: события матча (Видео)
05 Итоги 21 августа: Высокая заболеваемость, отставка Холодницкого и турецкий газ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Беларуси: Тихановская встретится с представителем Госдепа США
Протесты в Беларуси: Тихановская встретится с представителем Госдепа США
43-й день протестов: жители Хабаровска вновь вышли на улицы
43-й день протестов: жители Хабаровска вновь вышли на улицы
Протестующие в Минске проводят массовую акцию (Видео)
Протестующие в Минске проводят массовую акцию (Видео)
&quot;Одно из любимых занятий Келли&quot;: Джон Траволта опубликовал первое видео после смерти жены
"Одно из любимых занятий Келли": Джон Траволта опубликовал первое видео после смерти жены
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь