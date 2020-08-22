Ко Дню государственного флага в Киеве подняли самый большой флаг Украины (Видео)

Украинские военные в Киеве подняли самый большой государственный флаг. Его видно с любой точки столицы.

На церемонии открытия мемориала и поднятия флага присутствовали ветераны АТО, представители дипломатического корпуса, деятели культуры, политики, общественность.

"Мы поднимаем самый высокий и самый большой флаг Украины - один из главных символов государства. Украинский флаг сегодня - это оберег, с которым идут в бой наши защитники, отстаивая независимость и свободу нашей страны", - сказал Кличко.

Самый большой флаг Украины подняли украинские военные. После чего Гимн Украины спела украинская певица Джамала.

Длина флагштока флага составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра.

Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно будет в любое время суток из любой точки столицы Украины.

У Києві підняли найбільший прапор України pic.twitter.com/qdBFBsN5z2 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 22, 2020

Сооружение флагштока установили на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", возле "Родины-матери".

Проект по установке флагштока и флага - благотворительный. Реализован на средства меценатов.

В Украине ежегодно 23 августа отмечается День государственного флага.