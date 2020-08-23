На Донбассе зафиксировали очередную провокацию боевиков

В субботу, 22 августа, российские наемники единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе открывая огонь из гранатомета, без потерь.

За прошедшие сутки был зафиксирован один обстрел со стороны оккупантов, в ночь на 23 августа на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

"22 августа на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За прошедшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, один выстрел из ручного противотанкового гранатомета зафиксирован у Марьинки. Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали... Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала текущих суток, 23 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе сил ООС.