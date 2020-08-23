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Смертельное ДТП в Харькове: легковушка наехала на женщину

Смертельное ДТП в Харькове: легковушка наехала на женщину
10:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: hk.npu.gov.ua
Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом.

В Харькове в результате аварии погибла 61-летняя гражданка. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Ландау поступило в полицию 22 августа около 20:40.

На месте сотрудники полиции предварительно выяснили, что 56-летний водитель автомобиля Infiniti двигался от проспекта Юбилейного к улице Салтовское шоссе и допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшая получила травмы, не совместимые с жизнью.

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Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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ДТП, Харьков, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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