В одном из домов Днепра горела шахта лифта, эвакуировали подъезд (Видео)

В Днепре горела лифтовая шахта многоэтажки, спасатели эвакуировали 23 человека, из них - трое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре в лифтовой шахте девятиэтажного дома поступило в "Службу спасения" в 23.00 22 августа.

На месте спасатели установили, что горит лифтовая кабина и высоковольтный кабель внутри шахты. В результате пожара произошло задымление лестничной клетки, что препятствовало свободной эвакуации граждан с верхних этажей.

Спасатели эвакуировали из задымленных помещений верхних этажей 23 человека, из которых 3 ребенка.

Огнем повреждена лифтовая шахта, лифтовая кабина с первого по третий этаж и высоковольтный кабель.

Пожар локализован в 23:50 и ликвидирован в 23:58.

К тушению пожара привлекались 19 человек личного состава и 6 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления.