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В зоне ООС зафиксировали еще один обстрел

В зоне ООС зафиксировали еще один обстрел
13:45 Сегодня Телеграф Фото: Facebook
Боевики один раз обстреляли украинских защитников на Донбассе.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны Украины капитан Михаил Шаравара.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, задокументирован один факт нарушения режима прекращения огня на Донецком направлении", - сказал Шаравара.

Вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Огонь в ответ не открывался.

Президент: На Донбассе 28 дней нет боевых потерь

Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет.

"Наши мужественные воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Ситуация в зоне проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил", - подытожил спикер Минобороны.

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Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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