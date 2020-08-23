В зоне ООС зафиксировали еще один обстрел

Боевики один раз обстреляли украинских защитников на Донбассе.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны Украины капитан Михаил Шаравара.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, задокументирован один факт нарушения режима прекращения огня на Донецком направлении", - сказал Шаравара.

Вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Огонь в ответ не открывался.

Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет.

"Наши мужественные воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Ситуация в зоне проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил", - подытожил спикер Минобороны.