Девяностые отдыхают: в Черкасской области сожгли десяток автобусов

В Черкасской области сожгли десять автобусов, подозревают конкурентов. Полиция пока не сообщает о происшествии.

В Золотоношском автопарке Черкасской области в ночь на 24 августа сгорело с десяток автобусов, сообщил депутат облсовета Александр Лошков в Facebook.

"Какими же надо быть подонками, чтобы сжечь автобусы Золотоношского автопарка, которые должны были сегодня, в День Независимости Украины, уехать в села района и по городу", - пишет депутат.

По его мнению - "это преступные методы конкурентов. Девяностые отдыхают. Хуже всего, что водители остались без работы".

Как сообщалось, в Киеве сожгли автомобиль "Тесла", который принадлежит бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану. Это тот самый автомобиль, который у Богдана одалживал Зеленский для записи своих видеоблогов.

3 августа в центре Киева мужчина облил автомобиль неизвестной зажигательной смесью и поджог его. Полиция задержала злоумышленника, никто не пострадал.