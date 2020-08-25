В Украине объявлено штормовое предупреждение: Киев под ударом

Над большей территорией Украины грозовой фронт, в связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности.

25 августа в Украине ожидаются сильные ливни, грозы, усиления ветра до 15-20 м/с. Непогода накроет западные и северные области.

Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщает Украинский гидрометцентр.

Над Киевом грозовой фронт, в связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности

"Прогнозируются ливни в течение дня и ночью. Гидрослужба работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит техника. Есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды", - говорится в сообщении "Киевавтодора".

Водителей и жителей города просят быть осторожными.

Напомним, 26 и 27 августа августа дождевой фронт покинет Украину, лишь на западе пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +25...+27°.