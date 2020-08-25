Штаб ООС: боевики единожды нарушали "тишину"

За прошедшие 24 часа в районе проведения операции ОС на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток в районе проведения операции ОС, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ", - сообщили в пресс-центре.

В частности, противник совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета возле Хутора Вольного.

Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие ОСогонь в ответ не открывали.

Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет.

"На всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохранялся в полной мере. В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами", - отметили в штабе ООС.

Ранее, в районе проведения ООС во вторник, 25 августа, были ранены двое украинских бойцов.