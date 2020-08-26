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Ситуация на Донбассе: боевики придерживаются "тишины"

Ситуация на Донбассе: боевики придерживаются "тишины"
13:28 Сегодня Телеграф
С начала текущих суток нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе не зафиксировано.

Российско-оккупационные войска с начала суток 26 августа не нарушали режим прекращения огня.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С начала текущих суток, 26 августа, по состоянию на 12:00, нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований РФ на линии боевого столкновения не зафиксировано", - отметил официальный представитель.

Зеленский о переговорах с Путиным: Если нет диалога – не будет и результата

На Донбассе с полуночи 27 июля установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Накануне, 25 августа, российские оккупационные войска совершили один провокационный выстрел вблизи Хутора Вольный. Военнослужащие Объединенных сил ответный огонь не открывали

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Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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