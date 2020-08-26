Ситуация на Донбассе: боевики придерживаются "тишины"

Российско-оккупационные войска с начала суток 26 августа не нарушали режим прекращения огня.
Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.
"С начала текущих суток, 26 августа, по состоянию на 12:00, нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований РФ на линии боевого столкновения не зафиксировано", - отметил официальный представитель.
На Донбассе с полуночи 27 июля установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Накануне, 25 августа, российские оккупационные войска совершили один провокационный выстрел вблизи Хутора Вольный. Военнослужащие Объединенных сил ответный огонь не открывали