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Зеленский о переговорах с Путиным: Если нет диалога – не будет и результата

Зеленский о переговорах с Путиным: Если нет диалога – не будет и результата
Обновлено 23:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что достигнуть мира на Донбассе невозможно без прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я разговаривал с российским президентом как раз перед вступлением в силу перемирия. Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Пока есть результат этого диалога, и мы его видим. Этого недостаточно. Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить, и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны – это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога – не будет и результата", - рассказал Зеленский в интервью Euronews.

Говоря о результативности Минских соглашений, Президент Украины отметил, что существует альтернативный план.

"У нас есть альтернативный план, что можно сделать. Но не существует реально действенного плана, который поддержали бы все четыре страны "нормандской четверки". С другой стороны, есть еще время. Поэтому я хочу двигаться вперед. И если это не сработает – тогда мы будем думать о других вариантах" - подчеркнул Зеленский.

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Накануне во время встречи с главой немецкого МИД, Зеленский  выразил убеждение, что нормандская встреча на уровне глав государств возможна до конца сентября

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Все по теме:

Россия, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский формат.

Автор:

Телеграф
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