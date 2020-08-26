Экологическая катастрофа: воды в аннексированном Севастополе хватит до декабря

Водохранилище аннексированного Севастополя, питающее город, наполнено на треть. Этих запасов хватит до декабря.

Об этом 26 августа сообщил журналистам подконтрольный Кремлю "замглавы Севастополя" Владимир Базаров, передает "Крым.Реалии".

По его словам, в городе не будут вводить график подачи воды.

"В Крыму и соседнем Краснодарском крае некоторые города перешли на график подачи воды. У нас ситуация несколько лучше, на сегодня в водохранилище 22,5 тыс. кубов воды - примерно третья часть от его полного заполнения. Этой воды нам достаточно до декабря месяца. Пока живем спокойно, график не вводим", - сказал он.

Он уточнил, что с начала года в Севастополе вводили меры по экономии воды: увеличен дебет водозабора, изменена система очистки фильтров, активизированы все скважины в садовых товариществах, прекращена подача питьевой воды для технических нужд.

По количеству осадков она соответствует 1993 г., когда основной источник водоснабжения города - Чернореченское водохранилище было выбрано до "мертвого" объема, и вода в квартиры жителей города подавалась 2-3 часа в сутки", - сообщил директор департамента городского хозяйства Севастополя Андрей Атаманцев.

После выбора воды из "неприкосновенного запаса" водозабор из водохранилища полностью прекратится и южная часть города, Балаклава и Инкерман останутся без централизованного водоснабжения.

Проблемы с водой могут повлечь за собой и проблемы с отоплением, так как для подпитки системы отопления ежедневно требуется от 10 до 13 тысяч кубометров воды, говорится в сообщении "правительства" Севастополя. В Севастополе из-за нехватки запасов воды уже введен график жесткой экономии.

Как сообщалось, ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук допустил возобновление подачи воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы.