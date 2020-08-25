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Подача воды в аннексированный Крым: Кравчук назвал условие

Подача воды в аннексированный Крым: Кравчук назвал условие
Обновлено 08:12 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Аннексированный Россией Крым, по сообщению Кравчука, может быть обеспечен водой из Украины.

Украина готова возобновить подачу воды в аннексированный Россией Крым в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил первый Президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью “Украинскому радио”.

“Если какая-то гуманитарная катастрофа произойдет, связанная с водой, то людям можем дать воду”, — сказал Леонид Кравчук.

Однако, он отметил, что украинцы “в жизни никогда” не пойдут на то, чтобы поставлять воду “промышленным предприятия, военным базам и тому подобное”.

О том, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Москвой Крыму в случае гуманитарной катастрофы на полуострове, ранее в августе заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, по его словам, Украина не будет подавать воду “оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз”.

Напомним, Кравчук заявил, что выборы на оккупированной части Донбасса не состоятся. По его словам, причина в том, что много "заробитчан с оружием", которые никому не подчиняются.

Кроме того, Леонид Кравчук говорит, что готов к переговорам с представителями ОРДЛО. Однако лишь с теми, кто представляет гражданское общество и не воевал на стороне незаконных вооруженных формирований.

Кравчук: Я никогда не верил в то, что словами можно убедить Кремль и президента России

Как сообщалось, 28 июля второй президент Украины и председатель контактной группы в Минске Леонид Кучма сообщил, что выходит из переговорного процесса. Об этом он лично попросил Зеленского.

30 июля, Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой делегации вместо Кучмы.

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Все по теме:

Леонид Кравчук, Крым, Аннексия Крыма.

Автор:

Телеграф
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