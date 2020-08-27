Движение ограничат: на трассе Киев-Чоп будут садиться боевые истребители

Между селами Крупец и Михайловка временно перекроют трассу.

С 16:00 до 19:00 на участке автодороги М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района военные самолеты будут отрабатывать посадку и взлет. Поэтому там будет ограничено движение.

Об этом сообщает прес-служба "Укравтодора".