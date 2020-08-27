Движение ограничат: на трассе Киев-Чоп будут садиться боевые истребители

С 16:00 до 19:00 на участке автодороги М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района военные самолеты будут отрабатывать посадку и взлет. Поэтому там будет ограничено движение.
Об этом сообщает прес-служба "Укравтодора".
В пресс-службе посоветовали делать объезд через село Гнильчье.
"Данные учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан", - сообщила прессслужба Воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины.
Как сообщалось, бойцы 73 морского центра спецопераций отработали захват суден в открытом море.