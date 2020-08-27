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Семейные драмы: в Николаеве девочка во время ссоры с матерью пыталась себя убить

Семейные драмы: в Николаеве девочка во время ссоры с матерью пыталась себя убить
15:27 Сегодня Телеграф Фото: npu.gov.ua
По факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 КК Украины) начато уголовное производство.

В Николаеве девушка-подросток во время ссоры с матерью ударил себя ножом в живот. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.

"Чрезвычайное происшествие случилось вчера, 26 августа, в Ингульскому районе Николаева. Около 23:00 по спецлинии "102" поступило сообщение от медиков о госпитализации в хирургическое отделение 15-летней девушки с проникающим ножевым ранением живота. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Правоохранители опросили родителей девушки и изъяли с места происшествия кухонный нож, которым во время ссоры с матерью, несовершеннолетняя сама нанесла себе ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было установлено, что семья девушки на учете, как та, которая нуждается в социальном сопровождении, не находится, и по месту жительства характеризуется положительно.

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Указано, что по данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 166 УК Украины "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

"Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности, причины и обстоятельства, которые предшествовали наступлению тяжких последствий", - сообщили в отделе коммуникации.

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Николаев, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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