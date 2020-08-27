Семейные драмы: в Николаеве девочка во время ссоры с матерью пыталась себя убить

По факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 КК Украины) начато уголовное производство.

В Николаеве девушка-подросток во время ссоры с матерью ударил себя ножом в живот. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.

"Чрезвычайное происшествие случилось вчера, 26 августа, в Ингульскому районе Николаева. Около 23:00 по спецлинии "102" поступило сообщение от медиков о госпитализации в хирургическое отделение 15-летней девушки с проникающим ножевым ранением живота. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Правоохранители опросили родителей девушки и изъяли с места происшествия кухонный нож, которым во время ссоры с матерью, несовершеннолетняя сама нанесла себе ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было установлено, что семья девушки на учете, как та, которая нуждается в социальном сопровождении, не находится, и по месту жительства характеризуется положительно.

Указано, что по данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 166 УК Украины "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

"Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности, причины и обстоятельства, которые предшествовали наступлению тяжких последствий", - сообщили в отделе коммуникации.