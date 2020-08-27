Расстрел автобуса под Харьковом: виновники задержаны

Лиц, которые расстреляли автобус на трассе "Киев - Харьков, задержали.

В Красноградском районе Харьковской области задержана группа, которая расстреляла автобус под Харьковом.

Об этом написал в Facеbook заместитель министра внутренних дел антон Геращенко, передает УНН.

"Группа нападавших задержана в Красноградском районе Харьковской области. Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые формирования. Право на законное применение силы есть только у государства. Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили — правых, левых, красных или голубых", — написал Геращенко.

Также он добавил, что все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности.