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Расстрел автобуса под Харьковом: виновники задержаны

Расстрел автобуса под Харьковом: виновники задержаны
22:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: hk.npu.gov.ua
Лиц, которые расстреляли автобус на трассе "Киев - Харьков, задержали.

В Красноградском районе Харьковской области задержана группа, которая расстреляла автобус под Харьковом.

Об этом написал в Facеbook заместитель министра внутренних дел антон Геращенко, передает УНН.

"Группа нападавших задержана в Красноградском районе Харьковской области. Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые формирования. Право на законное применение силы есть только у государства. Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили — правых, левых, красных или голубых", — написал Геращенко.

На трассе "Киев-Харьков" расстреляли автобус, часть людей похищена (Фото)

Также он добавил, что все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

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Антон Геращенко, Нацполиция, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
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