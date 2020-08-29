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Суббота, 29.08.2020
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Коронавирус в столице: за сутки от заболевания скончались 6 человек

Коронавирус в столице: за сутки от заболевания скончались 6 человек
Обновлено 13:54 Сегодня Телеграф
Еще у 265 жителей столицы обнаружили COVID-19 шесть больных умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в Киеве и в дальнейшем увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 265 человек. В частности, у 19 детей. 6 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 193 киевлян. На сегодня в столице уже 12984 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Виталий Кличко.

В частности заболели 129 женщин в возрасте от 19 до 78 лет, 117 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет, 10 девочек от 4 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12. 

Заболели в том числе и 11 медиков. 

В больницы столицы попали 48 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. 

Выздоровели за минувшие сутки 159 человек. Всего коронавирус преодолели 4229 жителей Киева. 

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 50. В Днепровском - 40. Но в Деснянском районе - 34 случая, - отметил мэр. - Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая необходимые правила безопасности. Не пренебрегайте ими! Берегите себя!" - отметил Виталий Кличко.

В Украине на утро 29 августа зарегистрировали уже более 116 900 случаев коронавируса, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более чем 2 400. 

Напомним, по информации на утро 29 августа в мире уже 24 734 448 больных COVID-19 с начала пандемии. 

Перу в пятницу продлило чрезвычайное положение еще на 90 дней из-за участившихся случаев коронавируса.

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Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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