Штаб ООС: боевики единожды нарушали "тишину"

За прошедшие 24 часа, со стороны оккупантов РФ было зафиксировано два нарушения достигнутых договоренностей. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Утром со стороны временно неподконтрольной Ужовки противник проводил инженерные работы в направлении украинских позиций вблизи населенного пункта Водяное. А после обеда российско-оккупационные войска произвели неприцельные выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцево.

Как отмечается, выстрелы были провокационными, поэтому огонь военные не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил за сутки не было.

С начала текущих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - подчеркивают в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что с начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано два нарушения достигнутых в рамках ТКГ 22 июля договоренностей.