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День в ООС: боевики дважды нарушили достигнутые в Минске договоренности

День в ООС: боевики дважды нарушили достигнутые в Минске договоренности
Обновлено 18:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
С начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано два нарушения достигнутых в рамках ТКГ 22 июля договоренностей.

По данным штаба, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы, однако в районе Зайцевого задокументировали огневую провокацию из стрелкового оружия. Сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Выстрелы были неприцельными, поэтому украинские подразделения огонь в ответ не открывали. 

Кроме того, украинские военнослужащие обнаружили факт инженерного оборудования позиций в сторону подразделений ОС в районе Водяного.

Среди личного состава ОС боевых потерь и ранений нет.

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Напомним, в День памяти защитников Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором отметил, что этот день очень важен для истории независимой Украины и "наша главная обязанность нести везде историю Украины, историю наших героев".

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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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