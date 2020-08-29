День в ООС: боевики дважды нарушили достигнутые в Минске договоренности

С начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано два нарушения достигнутых в рамках ТКГ 22 июля договоренностей.

По данным штаба, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы, однако в районе Зайцевого задокументировали огневую провокацию из стрелкового оружия. Сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Выстрелы были неприцельными, поэтому украинские подразделения огонь в ответ не открывали.

Кроме того, украинские военнослужащие обнаружили факт инженерного оборудования позиций в сторону подразделений ОС в районе Водяного.

Среди личного состава ОС боевых потерь и ранений нет.

Напомним, в День памяти защитников Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором отметил, что этот день очень важен для истории независимой Украины и "наша главная обязанность нести везде историю Украины, историю наших героев".