День в ООС: боевики дважды нарушили достигнутые в Минске договоренности

По данным штаба, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы, однако в районе Зайцевого задокументировали огневую провокацию из стрелкового оружия. Сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.
Выстрелы были неприцельными, поэтому украинские подразделения огонь в ответ не открывали.
Кроме того, украинские военнослужащие обнаружили факт инженерного оборудования позиций в сторону подразделений ОС в районе Водяного.
Среди личного состава ОС боевых потерь и ранений нет.
Напомним, в День памяти защитников Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором отметил, что этот день очень важен для истории независимой Украины и "наша главная обязанность нести везде историю Украины, историю наших героев".