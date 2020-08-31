На Донбассе контрольные пункты пропуска меняют режим работы

Контрольные пункты въезда-выезда переходят на осенний график работы.

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 сентября переходят на осенний режим работы. Также сохраняются карантинные ограничения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Сообщается, что в связи с переходом на осенний график работы КПВВ "Марьинка", "Новотроицкое" и "Станица Луганская" будут осуществлять пропуск через линию разграничения в период с 7:00 до 18:30.

Также в ООС отметили, что пропуск граждан будет проводиться при соблюдении карантинных норм - температурный скрининг, средства индивидуальной защиты, социальная дистанция. В то же время с оккупированной территории все прибывшие должны будут пройти обязательную самоизоляцию.

"В то же время пропуск лиц с повышенной температурой тела выше 37,2 градуса и таких, у кого подтверждены контакты в течение последних 14 дней с лицами, больными COVID-19, будет проводиться отдельно", - добавили в ООС.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали два нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. Кроме того, штаб сообщил о пролете вражеского БПЛА.