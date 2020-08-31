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Ситуация на Донбассе: штаб сообщил о пролете вражеского БПЛА

Ситуация на Донбассе: штаб сообщил о пролете вражеского БПЛА
Обновлено 07:44 Сегодня Телеграф Фото: facebook
За минувшие суткив зоне проведения ООС зафиксировано два нарушения достигнутых в рамках ТКГ 22 июля договоренностей.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали два нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. Кроме того, штаб сообщил о пролете вражеского БПЛА.

По информации пресс-центра ООС, вблизи Марьинки террористы совершили несколько выстрелов из стрелкового оружия. Также на этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета боевики дистанционно заминировали местность одной противопехотной миной ПОМ-2.

Кроме того, на Приазовье был зафиксировали пролет вражеского БПЛА. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил вывели из строя летательный аппарат.

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"Все эти провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", — заявили в штабе.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.

Напомним, в День памяти защитников Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором отметил, что этот день очень важен для истории независимой Украины и "наша главная обязанность нести везде историю Украины, историю наших героев".

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Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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