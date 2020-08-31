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В зоне ООС сегодня не стреляли, боевики соблюдают "тишину"

В зоне ООС сегодня не стреляли, боевики соблюдают "тишину"
18:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
В штабе ООС рассказали, что в течении текущих суток боевики не открывали огонь.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.

Также добавляется, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие, добросовестно выполняя свои задачи по назначению и находясь наготове адекватно реагировать в случае угрозы их жизни или здоровью, придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

На Донбассе контрольные пункты пропуска меняют режим работы

"Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений. Подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в штабе ООС.

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Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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