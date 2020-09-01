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Погода ухудшится: на западе шторм, а на юге пожароопасность

Погода ухудшится: на западе шторм, а на юге пожароопасность
10:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
На западе Украины объявили штормовое предупреждение, а на юге, востоке и в центре страны предупредили о чрезвычайной пожароопасности.

Во вторник, 1 сентября, в западных областях Украины ухудшится погода: ожидаются грозы, град и шквалы. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 1 сентября в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, утром и днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях значительные дожди.

Также отмечается, что из-за непогоды на западе Украины объявлен I уровень опасности "желтый".

Кроме того, спасатели предупредили о чрезвычайно пожароопасности в некоторых регионах Украины 1-3 сентября. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"1-3 сентября в южных, восточных, центральных областях и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в Украине сентябрь начнется с жары, небольшие дожди ожидаются лишь на западе страны.

Осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.

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Все по теме:

Жара, ГСЧС, Пожарная опасность, Грозы.

Автор:

Телеграф
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