В Полтаве девушки устроили жестокую драку (Видео 18+)

В Полтаве три девушки устроили жестокую драку после посещения караоке-бара.

На видео видно, что две девушки лежат на земле, а розборонить их пытаются ребята, которые сразу отвлекаются на свой конфликт. После чего одна из девушек садится на подругу сверху и бьет кулаками в голову. Вдруг подбегает еще одна представительница слабого пола и начинает бить жертву ногами по голове.

По данному факту следователями открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство совершенное группой лиц) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет, — заявили в ГУ НП в Полтавской области.

В полиции добавили, что пока ни одного заявления по поводу драки не поступало.

Внимание, на видео присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика! Видео 18+

Как сообщалось, в Черкассах полицейские задержали беременную женщину, которая во время конфликта убила ножом свою 28-летнюю подругу.