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Коронавирус в Украине: в каких областях зафиксировали рекордную заболеваемость
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Коронавирус в Украине: в каких областях зафиксировали рекордную заболеваемость

Коронавирус в Украине: в каких областях зафиксировали рекордную заболеваемость
Обновлено 10:18 Сегодня Телеграф
Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 4 областях, в Киеве и 4 других областях - рекорд суточной заболеваемости.

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и в 20 из 24 областей Украины, при этом в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской и Луганской областях оно выросло больше, чем когда-либо ранее.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в среду утром, больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 (более 300) зафиксировано в Киеве и Харьковской области, более 200 также во Львовской, Одесской и Тернопольской областях.

При этом в Запорожской области за сутки выздоровели 63 человека - больше, чем когда-либо с начала пандемии.

В Харьковской области зафиксированы максимальные показатели смертности от Covid-19 за сутки – скончались 6 человек.

В Киеве и Харьковской области количество активных случаев болезни возросло более чем на 200. При этом в Харьковской и Кировоградской областях не зафиксированы новые случаи выздоровления от COVID-19, а в восьми из 24 областей - новые случаи смерти.

Количество болеющих в настоящее время превышает 5 тысяч в г.Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях, а ниже 100 – только в Кировоградской области. Снизилось количество болеющих за сутки в Волынской, Запорожской, Ривненской и Сумской областях.

В целом за прошедшие сутки:

  • в Винницкой области подтверждено 65 новых случаев заболевания Covid-19 и 15 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 1 166 человек (на 50 больше);

  • в Волынской области 66 человек заболели, 2 умерли, 82 выздоровели, сейчас болеет 1 467 человек (на 18 меньше за сутки);

  • в Днепропетровской области 56 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 20 - выздоровления, сейчас болеет 1 183 человека (на 34 больше);

  • в Донецкой области 57 человек заболели и 21 выздоровел, болеет 592 (на 36 больше);

  • в Житомирской области 60 человек заболели, 42 выздоровели, болеет 1 426 (на 18 больше);

  • в Закарпатской области 97 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 52 - выздоровления, сейчас болеет 4 046 человек (на 43 больше за сутки);

  • в Запорожской области 30 человек заболели, 63 выздоровели, болеет 651 (на 33 меньше);

  • в Ивано-Франковской области зафиксировано 174 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 35 - выздоровления, сейчас болеют 5 865 человек (на 136 больше);

  • в Киеве 332 новых случая заболевания, 5 человек умерли и 62 выздоровели, сейчас болеет 9 216 человек (на 265 больше за сутки);

  • в Киевской области 87 человек заболели, 5 умерли и 74 выздоровели, сейчас болеет 2 014 (на 8 больше);

  • в Кировоградской области 10 человек заболели и 1 умер, сейчас болеет 84 (на 9 больше);

  • в Луганской области 26 человек заболели, 3 выздоровели, болеет 150 человек (на 23 больше);

  • во Львовской области подтверждено 204 новых случая заболевания Covid-19, 10 случаев смерти и 132 случая выздоровления, сейчас болеют 9 914 человек (на 62 больше за сутки);

  • в Николаевской области 36 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 7 случаев выздоровления, сейчас болеет 692 человека (на 27 больше);

  • в Одесской области 203 человека заболели, 2 умерли и 60 выздоровели, болеет 5 740 (на 141 больше);

  • в Полтавской области 24 человека заболели и 7 выздоровели, болеет 293 (на 17 больше);

  • в Ривненской области 127 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 156 - выздоровления, сейчас болеет 2 491 человек (на 30 меньше за сутки);

  • в Сумской области 39 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 39 – выздоровления, сейчас болеет 812 человек (на 1 меньше);

  • в Тернопольской области 201 новый случай заболевания, 4 случая смерти и 30 - выздоровления, сейчас болеют 3 201 человек (на 167 больше);

  • в Харьковской области 302 новых случая заболевания и 6 случаев смерти, сейчас болеют 6 157 человек (на 296 больше, чем днем ранее);

  • в Херсонской области 24 человека заболели, 1 умер и 6 выздоровели, болеют 136 (на 17 больше);

  • в Хмельницкой области 111 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 29 - выздоровления, сейчас болеет 1 182 человека (на 81 больше за сутки);

  • в Черкасской области 48 человек заболели и 5 выздоровели, болеют 613 (на 43 больше);

  • в Черновицкой области 67 новых случаев заболевания, 3 человека умерли и 54 выздоровели, сейчас болеет 3 873 человека (на 10 больше за сутки);

  • в Черниговской области 49 новых случаев заболевания, 21 человек выздоровел, сейчас болеет 1 361 человек (на 28 больше).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, выявлены 2 495 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало максимальным суточным показателем с начала пандемии. 51 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 1 015 выздоровели. Сейчас болеет 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее.

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ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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