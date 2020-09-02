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В Киеве Hyundai влетел в летнюю террасу Макдональдса: фото и видео

В Киеве Hyundai влетел в летнюю террасу Макдональдса: фото и видео
Обновлено 12:21 Сегодня Телеграф
В Киеве ночью в результате наезда автомобиля в летнюю площадку фастфуда Mcdonald's пострадали два человека.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, по неизвестным причинам, спутал ли педали или еще что-то, въехал на летнюю террасу Mcdonald's, где сидели люди. Двух человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа, которые и должны установить все обстоятельства этого ДТП", - говорится в сообщении.

ДТП в Киеве 2.09.2020

ДТП в Киеве 2.09.2020

Как уточняет dtp.kiev.ua, инцидент произошел на столичной Троещине на улице Бальзака. Водитель якобы сделал заказ и должен был взять направо, чтобы выехать на парковку, однако дальше что-то пошло не так.

"Однако машина помчалась прямо. Снесла ограждение, отбросила далеко на переход металлическую тумбу, задела столик с посетителями. Две женщины примерно 20 и 40 лет госпитализированы. Предварительно у одной из пострадавших перелом костей ноги. Есть версия, что водитель авто просто перепутал педали", - сообщают очевидцы.

Как сообщалось, в центре Киеве на Бессарабке водитель автомобиля Volkswagen протаранил летнюю площадку кафе.

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Киев, ДТП, Авария.

Автор:

Телеграф
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