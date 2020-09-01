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ДТП на Бессарабке: Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе

ДТП на Бессарабке: Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе
Обновлено 10:27 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
В результате ДТП одного человека срочно госпитализировали.

В центре Киеве на Бессарабке водитель автомобиля Volkswagen протаранил летнюю площадку кафе.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Настоящая сногсшибательная авария произошла в самом центре города – на Бессарабке водитель Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе, где были посетители. К сожалению, одного пострадавшего срочно госпитализировали. Свидетели уверяют, что водитель бухой в хлам", -сказано в сообщении.

По словам очевидцев, на момент аварии на террасе находились посетители. В результате ДТП одного человека срочно госпитализировали.

Они же утверждают, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Как сообщалось, 11 августа в  Днепре грузовик выехал на полосу и влетел в маршрутку. В результате аварии госпитализированы 10 человек.

В Киевской области произошло смертельное ДТП. При столкновении "Ланоса" и "ВАЗа" погибли четверо человек. 

В Черкасской области в Золоношском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате ДТП погибли человек и еще четверо травмировались. 

На трассе Василевка - Бердянск в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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