ДТП на Бессарабке: Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе

В результате ДТП одного человека срочно госпитализировали.

В центре Киеве на Бессарабке водитель автомобиля Volkswagen протаранил летнюю площадку кафе.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Настоящая сногсшибательная авария произошла в самом центре города – на Бессарабке водитель Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе, где были посетители. К сожалению, одного пострадавшего срочно госпитализировали. Свидетели уверяют, что водитель бухой в хлам", -сказано в сообщении.

По словам очевидцев, на момент аварии на террасе находились посетители. В результате ДТП одного человека срочно госпитализировали.

Они же утверждают, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Как сообщалось, 11 августа в Днепре грузовик выехал на полосу и влетел в маршрутку. В результате аварии госпитализированы 10 человек.

В Киевской области произошло смертельное ДТП. При столкновении "Ланоса" и "ВАЗа" погибли четверо человек.

В Черкасской области в Золоношском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате ДТП погибли человек и еще четверо травмировались.

На трассе Василевка - Бердянск в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека.