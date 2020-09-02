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На Прикарпатье люди перекрыли трассу: требуют ремонта

На Прикарпатье люди перекрыли трассу: требуют ремонта
Обновлено 12:26 Сегодня Телеграф
Более 20 жителей Городенки перекрыли дорогу на Ивано-Франковск с требованием отремонтировать дорогу

В городе Городенке более 20 человек перекрыли дорогу на Ивано-Франковск. Люди требуют ремонта автодорог.

Об этом сообщает газета "Край".

Митингующие вместе с флагами перекрыли дорогу. Протестующие беспрерывно ходят по пешеходному переходу. Требование одно - привести дороги в порядок.

Также местное издание galka.if.ua пишет, как отметил депутат областного совета Иван Приймак в обращении, с 61 километра указанных автодорог за годы независимости Украины отремонтировали только три.

Как сообщалось, Украина в этом году направит на дорожное строительство более 100 миллиардов гривень, что является беспрецедентно большой суммой.

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Все по теме:

Протест, Ивано-Франковск, Ремонт дорог.

Автор:

Телеграф
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