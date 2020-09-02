На Прикарпатье люди перекрыли трассу: требуют ремонта

В городе Городенке более 20 человек перекрыли дорогу на Ивано-Франковск. Люди требуют ремонта автодорог.
Об этом сообщает газета "Край".
Митингующие вместе с флагами перекрыли дорогу. Протестующие беспрерывно ходят по пешеходному переходу. Требование одно - привести дороги в порядок.
Также местное издание galka.if.ua пишет, как отметил депутат областного совета Иван Приймак в обращении, с 61 километра указанных автодорог за годы независимости Украины отремонтировали только три.
Как сообщалось, Украина в этом году направит на дорожное строительство более 100 миллиардов гривень, что является беспрецедентно большой суммой.