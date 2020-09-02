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Среда, 02.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Киеве резко возросло количество новых больных коронавирусом

В Киеве резко возросло количество новых больных коронавирусом
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф Фото: КГГА
В столице новый всплеск коронавируса за сутки - еще 332 новых больных.

75 из 332 жителей Киева, у которых за минувшие сутки была диагностирована коронавирусная болезнь Covid-19, госпитализированы, остальные помещены на самоизоляцию под контролем врачей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 59, Днепровском - 54, Деснянском районе - 47 случаев", - сообщил Кличко во время онлайн-пресс-конференции в среду.

Среди заболевших, по его словам, 180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет и шесть девочек от двух месяцев до 17 лет, а также 137 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и девять мальчиков от одного года до 15.

Статистика коронавируса в Киеве 2.09.2020

В числе 332 заболевших также 13 медицинских работников, сообщил Кличко.

"Умерли (за сутки – ред.) пять человек. Всего коронавирус унес жизни 218 киевлян", - сообщил мэр.

Как сообщалось, выздоровели за сутки 62 киевлян, а чисто активных случаев болезни увеличилось на 265 и составило 9 тыс 216.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, выявлены 2 495 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало максимальным суточным показателем с начала пандемии. 51 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 1 015 выздоровели. Сейчас болеет 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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