Штаб ООС: На Донбассе зафиксирован один выстрел

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 02 сентября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Неприцельно выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов на участке фронта вблизи Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В штабе ООС отметили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

"С начала текущих суток, 03 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере", - подчеркнули в штабе ООС.

Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны локализуют масштабные лесные и степные пожары на Луганщине.

"В районе Станицы Луганской огнем охвачено более двухсот гектаров лесостепи, в районе населенного пункта Лобачево пожар занимает площадь около 950 гектаров", - отметили в штабе ООС.

К борьбе с огнем на Луганщине привлечено почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений ВСУ и ГСЧС. В населенных пунктах Зайцево и Новолуганское пожар уже ликвидирован.

"Во время тушения пожара, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказана первая медицинская помощь и их доставили в военных медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих воинов – удовлетворительное", - подытожили в штабе ООС.