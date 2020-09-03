Скачать
Четверг, 03.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Представители ОРДЛО от Украины в ТКГ: Кравчук довел Грызлова до истерики
Представители ОРДЛО от Украины в ТКГ: Кравчук довел Грызлова до истерики
Жара спадет: в Украину идут похолодание и дожди
Жара спадет: в Украину идут похолодание и дожди
Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус
Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус
"Это не имеет ничего общего с политикой, наденьте маску": Дуэйн "Скала" Джонсон переболел коронавирусом
"Это не имеет ничего общего с политикой, наденьте маску": Дуэйн "Скала" Джонсон переболел коронавирусом

Штаб ООС: На Донбассе зафиксирован один выстрел

Штаб ООС: На Донбассе зафиксирован один выстрел
Обновлено 08:08 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 02 сентября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Неприцельно выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов на участке фронта вблизи Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В штабе ООС отметили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

"С начала текущих суток, 03 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере", -  подчеркнули в штабе ООС.

Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны локализуют масштабные лесные и степные пожары на Луганщине.

На Донбассе оккупанты дважды нарушили режим тишины

"В районе Станицы Луганской огнем охвачено более двухсот гектаров лесостепи, в районе населенного пункта Лобачево пожар занимает площадь около 950 гектаров", - отметили в штабе ООС.

К борьбе с огнем на Луганщине привлечено почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений ВСУ и ГСЧС. В населенных пунктах Зайцево и Новолуганское пожар уже ликвидирован.

"Во время тушения пожара, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказана первая медицинская помощь и их доставили в военных медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих воинов – удовлетворительное", - подытожили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Очень пошло и не эстетично": Настя Каменских нарвалась на критику из-за нового фото
02 Сгорело целое село: на Харьковщине площадь пожаров выросла до 500 гектаров
03 Туск рассказал, как Лукашенко в 2014 году хотел стать главой украинско-белорусского союза
04 МИД: Зеленскому уже передали концепцию платформы по Крыму
05 Представители ОРДЛО от Украины в ТКГ: Кравчук довел Грызлова до истерики
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВМС Канады вводит гендерно-нейтральные звания рядового состава
ВМС Канады вводит гендерно-нейтральные звания рядового состава
Польша сократила срок обязательного карантина
Польша сократила срок обязательного карантина
Штаб ООС: На Донбассе зафиксирован один выстрел
Штаб ООС: На Донбассе зафиксирован один выстрел
&quot;Вознесение&quot; в прямом эфире: иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на воздушных шарах на высоту в 7,5 км (Видео)
"Вознесение" в прямом эфире: иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на воздушных шарах на высоту в 7,5 км (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь