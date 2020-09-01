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На Донбассе оккупанты дважды нарушили режим тишины

На Донбассе оккупанты дважды нарушили режим тишины
07:45 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Российские наемники за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 31 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 2 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, провокацию из стрелкового оружия отмечено на участке фронта вблизи Водяного. Кроме того, неприцельный выстрел из подствольного гранатомета зафиксирован вблизи Авдеевки. Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке во вторник.

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В пресс-центре подчеркнули, что боевых потерь, в результате выстрелов не было.

"С начала текущих суток, 1 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано… Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – отметили в штабе.

Напомним, в День памяти защитников Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором отметил, что этот день очень важен для истории независимой Украины и "наша главная обязанность нести везде историю Украины, историю наших героев".

 
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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

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Телеграф
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