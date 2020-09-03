Скачать
Четверг, 03.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: болезнь подтвердили еще у 2 430 человек
Коронавирус в Украине: болезнь подтвердили еще у 2 430 человек
Жара спадет: в Украину идут похолодание и дожди
Жара спадет: в Украину идут похолодание и дожди
Украинка Марта Костюк впервые пробилась в третий круг US Open
Украинка Марта Костюк впервые пробилась в третий круг US Open
3 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
3 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В Киевской области фура на скорости влетела в авто патрульных

В Киевской области фура на скорости влетела в авто патрульных
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В результате ДТП патрульные полицейские получили травмы - их госпитализировали в больницу.

В Киевской области на 63 км автодороги М-05 "Киев — Одесса" в среду водитель фуры не увидел на обочине трассы припаркованную патрульную машину и влетел в нее на высокой скорости, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Именно в это время двое патрульных Алина и Павел находились в машине. Для находчивых комментаторов сразу скажем - патрульные стояли с включенным спецсигналами и с соблюдением ПДД. Но даже после такой страшной аварии патрульные не забыли о своих обязанностях! Алина долго объясняла врачам, что ей нельзя повредить форму, потому что скоро возвращаться на службу", - говорится в сообщении на официальной на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Как сообщалось, в Киеве ночью в результате наезда автомобиля в летнюю площадку фастфуда Mcdonald's пострадали два человека.

В центре Киеве на Бессарабке водитель автомобиля Volkswagen протаранил летнюю площадку кафе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Киевская область, Авария, Полиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Очень пошло и не эстетично": Настя Каменских нарвалась на критику из-за нового фото
02 Представители ОРДЛО от Украины в ТКГ: Кравчук довел Грызлова до истерики
03 Сгорело целое село: на Харьковщине площадь пожаров выросла до 500 гектаров
04 Туск рассказал, как Лукашенко в 2014 году хотел стать главой украинско-белорусского союза
05 Кулеба рассказал, что думает о возможности проведения местных выборов в ОРДЛО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лесные пожары: села эвакуируют, сильный ветер мешает локализовать огонь
Лесные пожары: пострадали двое военных
Польша сократила срок обязательного карантина
Польша сократила срок обязательного карантина
Штаб ООС: На Донбассе зафиксирован один выстрел
Штаб ООС: На Донбассе зафиксирован один выстрел
&quot;Вознесение&quot; в прямом эфире: иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на воздушных шарах на высоту в 7,5 км (Видео)
"Вознесение" в прямом эфире: иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на воздушных шарах на высоту в 7,5 км (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь